Он считает, что участие северокорейцев в боевых действиях подтолкнет наших стратегических союзников на более решительные шаги в вопросе помощи Украине.

Привлечение Россией бойцов из Северной Кореи к войне против Украины - не только вопрос пополнения сил врага, а еще и пропагандистская игра Кремля.

Об этом сказал Игорь Романенко, основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины на Radio NV, комментируя ситуацию в Курской области, где Вооруженные силы Украины проводят уже несколько месяцев операцию и удерживают достаточно большую российскую территорию.

Говоря о переправке туда военных из КНДР Романенко отметил:

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Неспроста заводят туда северных корейцев. Вопрос не только по количественным показателям, а еще есть и военно-политический относительно корейцев. Там еще пропагандистская игра вокруг этого происходит. Что якобы они выполняют обязанности перед россиянами в то время, когда россияне отстаивают свою территорию.

Он напомнил, что более месяца назад россияне начали контрнаступательные действия в Курской области, сразу по трем направлениям - два с севера, один с запада.

"Они уже собрали группировку более 55 тысяч личного состава. По оценкам западных специалистов для того, чтобы начать крупную операцию, надо собрать от 80 до 120 тысяч. Они над этим работают", - констатировал генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что Курская операция важна для возможных переговоров и Украине надо пытаться удерживать территории РФ.

"Вопрос в том, насколько у нас хватит ресурсов удерживать эту буферную зону для того, чтобы оставлять дипломатический, я бы сказал, военно-политический актив в возможных будущих переговорах по остановке ведения боевых действий с россиянами. Союзники наши знают об этом, но не спешат реализовывать и поднимать нашу мощь к возможным переговорам, а для нас чем дальше, то это становится более принципиальным. Поэтому они со своей стороны работают, а наше командование - над тем, чтобы иметь какие-то силы, чтобы противостоять на этом направлении", - прокомментировал Романенко.

При он этом отметил, что рост потенциала противника до 12 тысяч в перспективе - это проблема, которую надо будет преодолевать Силам обороны Украины, но это должно и помочь Украине в получении большей военной поддержки.

"Американцы уже увидели, что в РФ есть корейцы. Весь мир уже видел, все разведки. В Америке тянули до выборов видимо, но уже деваться некуда, увидели. Следующее - они не знают, для чего туда зашли солдаты Северной Кореи. Если военные КНДР вступят и будет соответствующее подтверждение, то это поможет нашим стратегическим союзникам, в лице американцев, понять, для чего же они туда зашли. И тогда возможно будут более решительные изменения в сторону помощи Украине от американцев. Ну, и тех союзников, которые смотрят на американцев в этом вопросе", - сказал Романенко.

Армия Северной Кореи против Украины - последние новости

22 октября военный эксперт Владислав Селезнев сказал, что на территории Курской области возникла оперативная пауза. По его словам, враг понес серьезные потери и ему нужно как минимум 10-12 тысяч пополнения.

В свою очередь КНДР перебросила военных в Россию. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что солдаты Северной Кореи были отправлены на Курское направление.

25 октября Bloomberg со ссылкой на южнокорейские разведывательные источники опубликовал материал, в котором отмечается, что Северная Корея планирует направить дополнительные войска в Россию. Отмечалось, что первая группа из 1500 элитных военных уже проходит обучение на Дальнем Востоке России как часть плана развертывания около 10 000 солдат из Северной Кореи. Эти подразделения прибыли во Владивосток между 8 и 13 октября.

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