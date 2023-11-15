Армения пока не обсуждает юридический процесс выхода из ОДКБ.

Власти Армении пытаются дистанцироваться от Российской Федерации. Российско-армянские отношения ухудшаются уже не первый месяц.

Аналитики Института изучения войны отметили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко 14 ноября, что не будет участвовать в возглавляемой Россией встрече Организации коллективного договора безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Пашиняна, заявив, что в Кремле понимают, что у глав государств есть свои мероприятия в рабочем графике, но это обидно, поскольку такие встречи, как заседание ОДКБ, "очень хороший повод для обмена мнениями" и согласование идей.

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Кроме того, заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян 9 ноября заявил журналистам, что Армения пока не обсуждает юридический процесс выхода из ОДКБ.

Отношения Армении и России - последние новости

Уже около года отношения между Арменией и России заметно ухудшаются. Официальные представители стран выступали с резкими заявлениями. При этом Ереван меняет свою международную политику в сторону западных стран.

К примеру, Армения заявила о намерении ратиифицировать Римский устав, из-за чего Москва отребовала объяснений. Кроме того, стало известно о совместных учениях Арменией и США.

Также Ереван все чаще отказывется от участия в мероприятиях в рамках ОДКБ.

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