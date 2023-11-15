Власти Армении пытаются дистанцироваться от Российской Федерации. Российско-армянские отношения ухудшаются уже не первый месяц.
Аналитики Института изучения войны отметили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко 14 ноября, что не будет участвовать в возглавляемой Россией встрече Организации коллективного договора безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября.
При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Пашиняна, заявив, что в Кремле понимают, что у глав государств есть свои мероприятия в рабочем графике, но это обидно, поскольку такие встречи, как заседание ОДКБ, "очень хороший повод для обмена мнениями" и согласование идей.
Кроме того, заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян 9 ноября заявил журналистам, что Армения пока не обсуждает юридический процесс выхода из ОДКБ.
Отношения Армении и России - последние новости
Уже около года отношения между Арменией и России заметно ухудшаются. Официальные представители стран выступали с резкими заявлениями. При этом Ереван меняет свою международную политику в сторону западных стран.
К примеру, Армения заявила о намерении ратиифицировать Римский устав, из-за чего Москва отребовала объяснений. Кроме того, стало известно о совместных учениях Арменией и США.
Также Ереван все чаще отказывется от участия в мероприятиях в рамках ОДКБ.