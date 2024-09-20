Власти Мексики убедили Путина, что его не арестуют, но вместо этого он направит своего представителя на мероприятие.

Лидер Кремля Владимир Путин, которого пригласили на инаугурацию президента Мексики Клаудии Шейнбаум, решил не лететь на это мероприятие, заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в интервью RTVI.

"Мы такое приглашение получили, мы благодарны мексиканской стороне за это", — отметил он.

Текущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подчеркнул, что задержать Путина "невозможно и это не от них зависит", говорится в СМИ. Несмотря на то, что Мексика является одной из стран-участников Римского статута Международного уголовного суда, а российский правитель — военным преступником, на арест которого имеется ордер.

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В материале сообщается, что Путин, в свою очередь, назначил своего представителя, который будет представлять Россию на мероприятии, говорится в материале. Щетинин в интервью не объяснил, по какой причине хозяин Кремля отказался лететь на инаугурацию, он лишь отметил, что Москва "действует согласно протокольной практике".

Путин в мировой политике

Ранее УНИАН сообщал, что Путин пытается перестроить мировую торговлю - и терпит неудачу. Эксперты заявляют, что он старается наладить новые связи с Индией и Китаем, но новые правила США повышают риск штрафов для тех, кто работает с Россией.

Кроме того, ЕС призвал арестовать Путина и его чиновников из-за глубокой обеспокоенности судьбой украинских детей.

"Европейский Союз в очередной раз призывает Россию и Беларусь немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину", - указывается в заявлении.

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