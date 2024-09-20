Лидер Кремля Владимир Путин, которого пригласили на инаугурацию президента Мексики Клаудии Шейнбаум, решил не лететь на это мероприятие, заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в интервью RTVI.
"Мы такое приглашение получили, мы благодарны мексиканской стороне за это", — отметил он.
Текущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подчеркнул, что задержать Путина "невозможно и это не от них зависит", говорится в СМИ. Несмотря на то, что Мексика является одной из стран-участников Римского статута Международного уголовного суда, а российский правитель — военным преступником, на арест которого имеется ордер.
В материале сообщается, что Путин, в свою очередь, назначил своего представителя, который будет представлять Россию на мероприятии, говорится в материале. Щетинин в интервью не объяснил, по какой причине хозяин Кремля отказался лететь на инаугурацию, он лишь отметил, что Москва "действует согласно протокольной практике".
Путин в мировой политике
Ранее УНИАН сообщал, что Путин пытается перестроить мировую торговлю - и терпит неудачу. Эксперты заявляют, что он старается наладить новые связи с Индией и Китаем, но новые правила США повышают риск штрафов для тех, кто работает с Россией.
Кроме того, ЕС призвал арестовать Путина и его чиновников из-за глубокой обеспокоенности судьбой украинских детей.
"Европейский Союз в очередной раз призывает Россию и Беларусь немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину", - указывается в заявлении.