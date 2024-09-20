МУС выдал шесть ордеров на арест против лиц, которые совершали преступления против Украины.

Евросоюз призвал государства, которые ратифицировали Римский статут, выполнять свои обязательства. Речь идет об аресте правителя РФ Владимира Путина, ведь Международный уголовный суд выдал на него ордер.

Как пишет "Укринформ", соответствующее заявление было произнесено во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. В ЕС говорят о глубокой обеспокоенности судьбой украинских детей и других гражданских, которых Россия незаконно переместила.

"Европейский Союз в очередной раз призывает Россию и Беларусь немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину", - указывается в заявлении.

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Кроме того, ЕС требует немедленно освободить всех лиц, незаконно лишенных РФ свободы, "включая трех произвольно задержанных сотрудников ОБСЕ".

"Мы напоминаем о шести ордерах на арест, выданных Международным уголовным судом, в том числе против президента Путина за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей. Все государства-участники Римского статута обязаны выполнять ордера на арест, выданные МУС", - отметили в ОБСЕ.

Ордера МУС

Как сообщал УНИАН, в марте 2023 года МУС выдал международные ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей.

25 июня МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова, причастных к ударам по украинским энергетическим объектам, которые начались осенью 2022 года. Эти удары были направлены против гражданского населения Украины, а следовательно имеют признаки военного преступления и преступлений против человечности.

Недавно Путин был в Монголии, которая ратифицировала Римский статут, но преступника не арестовала.

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