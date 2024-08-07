На Мексику распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест Путина.

Мексика пригласила президента России Владимира Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум 1 октября, сообщила российская газета "Известия" со ссылкой на посольство Мексики в России.

"Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину. Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени", — сообщили "Известиям" в диппредставительстве.

При этом, как пишет Reuters Министерство иностранных дел Мексики, комментируя эту информацию, сообщило, что правительство направило дипломатические ноты всем странам, с которыми у него есть отношения, а также международным организациям, членом которых оно является, с приглашением на инаугурацию Шейнбаум.

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При этом стоит учесть, что на Мексику распространяется юрисдикция Международного уголовного суда (МУС), страна подписала Римский статут в 2005 году.

МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, обвинив его в незаконной депортации сотен детей из Украины, и теперь российского лидера могут задержать на территории всех стран, которые ратифицировали Римский устав.

В то же время Министерство иностранных дел Мексики не ответило на вопрос Reuters о том, как членство Мексики в МУС повлияет на возможное присутствие Путина на инаугурации Шейнбаум.

МУС преследует военных преступников РФ

Как писал УНИАН, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марию Львову-Белову. Ордера были выданы по делу о массовых похищениях и депортации в РФ украинских детей с оккупированных территорий.

А в июне МУС выдал ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и действующего начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова

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