Он попросил поддержать пакет санкций правительства США.

Министр цифровой трансформации Украины написал письмо главе Apple с просьбой отключить россиян от Apple Store.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Обратился к СЕО компании Apple, Тиму Куку, заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, запретить загружать свои продукты в маркеты! Позволяете выбирать себе президентом убийцу, тогда придется наслаждаться сайтом Россия 24", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство иностранных дел Украины опубликовало санкционный список западных стран против России из-за вторжения российских войск в Украину. По словам Дмитрия Кулебы, реакция мира на российскую агрессию в первой половине 24 февраля была слабой, но вечером свет наконец начал принимать серьезные шаги.

Ранее Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова, их счета были заморожены.

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