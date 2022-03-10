Google сообщает о приостановке работы биллинга для пользователей из России.
Подписки будут действовать до конца текущего расчетного периода, но их нельзя будет продлить, и они будут отменены. Об этом сообщает "Коммерсант".
Как отметили в компании, пользователи из России не смогут купить приложение, совершить покупку в приложении или оформить подписку через платежную систему в Google Play.
Российским пользователям будет по-прежнему доступна возможность установки бесплатных приложений или обновления уже купленных платных. Разработчикам, которые желают продлить доступ российских пользователей к своему контенту, предлагается увеличить бесплатный период или вовсе отменить подписку или оплату.
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