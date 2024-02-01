Компетентные органы Молдовы уже занимаются этими случаями.

В течение 2022-2023 годов три молдовские компании продали РФ авиационные запасные части на сумму около $15 млн.

Как говорится в расследовании молдовской службы "Радио Свобода", поставка запчастей к самолетам в РФ через Молдову началась уже через несколько месяцев после российского нападения на Украину. Детали импортного производства поставлялись крупным российским авиакомпаниям.

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В схему были вовлечены три молдовские компании - Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service. Некоторые из этих компаний основали в 2021-2022 годах, а их владелец – бывший топ-чиновник авиакмомпании Air Moldova Иван Мельников. Третья была основана в 2011 году и принадлежит Сергею Ранга.

Эти фирмы действовали в качестве посредников и размещали заказы на запчасти, после чего помогали поставлять их в РФ, но транспортировка происходила не через Молдову.

И Мельников, и Ранга заявили "Радио Свобода", что не знали о поставках закупленных их компаниями деталей в РФ. По договору, они предназначались другим странам.

В расследовании отмечается, что причиной такой ситуации могло стать неприсоединение Молдовы к некоторым антироссийским санкциям Евросоюза, которые касаются авиационных запчастей.

Источники "Радио Свобода" в офисе президента Молдовы Майи Санду сказали, что знают об этих случаях и ими уже занимаются "компетентные органы". Кроме того, Кишинев обсуждает возможность присоединения к дополнительным санкциям ЕС.

Как вводили санкции против РФ

Евросоюз ввел экономические санкции против РФ 31 июля 2014 года, существенно расширив их после февраля 2022 года. Последний 12-й пакет ограничительных мер, Европейский совет принял 18 декабря 2023 года. Санкции затрагивают различные аспекты, связанные с технологиями, промышленностью, торговлей, финансами, транспортом и предметами роскоши.

Уже скоро ЕС должен ввести новый, 13-й пакет санкций. Он коснется большого количества физических и юридических лиц, связанных с вторжением в Украину. Пакет планируют одобрить до 24 февраля.

При этом, 29 января Совет Евросоюза продлил действие санкций против РФ еще на шесть месяцев - до 31 июля.

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