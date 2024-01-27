Его фирма снабжает российскую оборонную промышленность незаменимыми в производстве координатно-измерительными машинами.

Гражданин РФ Виктор Лабин, вероятно, связанный с Минобороны РФ и российской разведкой, живет в Брюсселе всего в паре километров от офисов Еврокомиссии и НАТО и оттуда снабжает всю российскую оборонку незаменимыми в производстве координатно-измерительными машинами, успешно избегая европейских санкций. Об этом говорится в расследовании The Insider.

Он поселился в Бельгии как минимум с 2000 года и имеет там свою компанию Groupe d'Investissement Financier. При этом как пишет издание, "один из его сыновей помогает ему вести бизнес, а другой - организует в Европе протестные акции в поддержку Кремля".

Так, сын Виктора Лабина Руслан является владельцем московской фирмы "Сонатек", которая снабжает средствами измерения десятки российских оборонных предприятий.

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"Хотя в последние годы государственные заказы в оборонной сфере засекречены, The Insider располагает информацией о том, что фирма "Сонатек" в 2022 году оказывала услуги по поставке и обслуживанию продукции как минимум 18 предприятиям российской оборонной промышленности. "Сонатек" завозит измерительные приборы из самых разных стран, в том числе из Италии (Tomelleri Engineering), Германии (Messtechnik) и Великобритании (Aberlink). В России наладить импортозамещение таких приборов не удалось, поэтому российский ВПК жизненно зависит от поставляемой "Сонатек" импортной продукции", - пишет издание.

Отмечается, что для поставок в Россию Лабин использует свою компанию Groupe d'Investissement Financier, и раньше отправлял товары напрямую в Россию, чаще всего на адрес своего же "Сонатека", но в апреле 2023 года он стал использовать фирму-прокладку из Турции с названием аналогичным своей бельгийской компании: GROUPE DINVESTISSEMENT FINANCI OSBORNE и теперь поставки идут через нее.

Россия обходит санкции

По данным Bloomberg, за первые 9 месяцев 2023 года Россия импортировала передовые микропроцессоры от ведущих американских и европейских производителей на сумму более $1 млрд.

При этом более половины от общего объема импортированных полупроводников и интегральных схем за указанный период приходится на западные компании. В их числе американские Intel Corp, Advanced Micro Devices и Analog Devices Inc., а также европейские Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV. Отмечается, что большинство запрещенных технологий попадает в Россию путем реэкспорта из третьих стран, включая Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

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