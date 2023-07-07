Для антуража провокатор взял с собой крест.

В Софии, столице Болгарии, скандальный пророссийсткий политик Атанас Стефанов надел рясу и набросился с крестом на кортеж президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает болгарское издание "Телеграф", пропагандисты сразу выдали политика за "православного болгарского священника", который "объявил Зеленскому анафему" - отлучение еретиков или некаянных грешников от церкви с объявлением пожизненного проклятия.

На видео, которое появилось в Сети, видно, как Атанас Стефанов размахивает крестом и бежит навстречу кортежу президента. Ему удалось реализовать провокацию несмотря на усиленное присутствие полиции.

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"Анафема, анафема, Зеленский, фашистская Украина, западные сатанисты", - кричал сумасшедший политик.

Провокатора в рясе остановили полицейские. Привлекут ли его к ответственности за эту выходку - неизвестно.

Зеленский в Болгарии - что известно

Вчера, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский 6 июля 2023 года отправись с визитом в Болгарию, где встретился с премьер-министром Николаем Денковым и болгарским президентом Руменом Радевым.

В ходе переговоров Украина подписала с Болгарией Декларацию о евроатлантической интеграции Украины и София обязалась политически поддерживать Киев на пути вступления в НАТО. Также Болгария поддержала украинскую формулу мира.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал болгарского коллегу Румена Радева во время встречи. Глава Украинского государства был возмущен позицией Софии относительно войны в Украине ситуации на Запорожской АЭС.

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