Протесты проходят в поддержку работников компании, пострадавших из-за политики гиганта.

Активисты климатического движения Extinction Rebellion заблокировали 13 составов Amazon и пунктов выдачи заказов в Британии и Европе.

Об этом сообщает The Mirror.

Протестующие с 4:00 утра блокируют подъездные пути к пунктам выдачи заказов, кое-где привязывая себя к строительной технике. Однако разрешают выезжать работникам, возвращающимся домой из ночных смен.

Демонстранты требуют улучшения условий труда, определения четких экологических обязательств и уплаты справедливой доли налогов.

"Акция направлена на привлечение внимания к эксплуатирующей и разрушительной для окружающей среды деловой практике Amazon, игнорирование прав работников во имя прибыли, а также против расточительства "черной пятницы", - цитирует EssexLive слова представителя движения.

Такие же акции проходят в США, Германии и Нидерландах.

В Extinction Rebellion отмечают, что компания, несмотря на свои обещания поддерживать экологические инициативы, продолжает лоббировать в американском правительстве борьбу с климатическим законодательством.

Такие протесты, говорят в движении, призваны заставить глобального гиганта изменить свою "корпоративную практику, которая наносит много ущерба климату".

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Автор: Яна Ставская