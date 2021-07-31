Компания будет оспаривать решение.

Управление по защите данных Люксембурга (CNPD) оштрафовало компанию Amazon на 746 миллионов евро за нарушение правил конфиденциальности.

Об этом сообщает Politico.

Технический гигант планирует подать апелляцию.

Согласно документу, решение приняли 16 июля. Регулятор постановил, что "обработка персональных данных Amazon не соответствовала Общему регламенту ЕС о защите данных".

В то же время в компании назвали решение Управления необоснованным и заявили о намерении защищаться в суде.

Читайте такжеПервое издание "Гарри Поттера" с несколькими ошибками продали за 111 тысяч долларов"Мы категорически несогласны с постановлением CNPD и намерены подать апелляцию. Решение о том, как мы показываем клиентам релевантную рекламу, основано на субъективных и непроверенных интерпретациях европейского закона о конфиденциальности, и предлагаемый штраф абсолютно не соизмерим даже согласно этой интерпретации", – ответили в Amazon.

Орган по защите данных также требует "пересмотра практики", но в документации не описывается, в чем именно заключаются требования.

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Автор: Яна Ставская