Блинкен и министр обороны Франции Себастьян Лекорню ранее посетили завод, где производитель оружия Nexter стремится увеличить производство.

Выступая перед средствами массовой информации во Франции, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "абсолютно необходимо", чтобы Украина получила больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Как сообщает агентство Reuters, он заявил средствам массовой информации: "Совершенно необходимо обеспечить украинцев тем, что им по-прежнему необходимо для самозащиты, особенно когда речь идет о боеприпасах и средствах противовоздушной обороны".

Говоря о республиканцах в Палате представителей и Сенате США, которые задерживают деньги для Украины, он добавил: "Это еще одна причина, по которой запрос на дополнительный бюджет, с которым президент Байден обратился к Конгрессу, должен быть выполнен как можно быстрее".

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Блинкен и министр обороны Франции Себастьян Лекорню ранее посетили завод, где производитель оружия Nexter, стремится увеличить производство.

Помощь Украине от США - последние новости

Демократы возмущаются планом спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона по оказанию помощи Украине, пишет Axios.

Речь идет о законе РЕПО, который поддерживается некоторыми демократами и направлен на конфискацию замороженных российских активов в США. По словам Джонсона, эти активы могут быть использованы для финансирования помощи Украине.

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