Выступая перед средствами массовой информации во Франции, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "абсолютно необходимо", чтобы Украина получила больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны.
Как сообщает агентство Reuters, он заявил средствам массовой информации: "Совершенно необходимо обеспечить украинцев тем, что им по-прежнему необходимо для самозащиты, особенно когда речь идет о боеприпасах и средствах противовоздушной обороны".
Говоря о республиканцах в Палате представителей и Сенате США, которые задерживают деньги для Украины, он добавил: "Это еще одна причина, по которой запрос на дополнительный бюджет, с которым президент Байден обратился к Конгрессу, должен быть выполнен как можно быстрее".
Блинкен и министр обороны Франции Себастьян Лекорню ранее посетили завод, где производитель оружия Nexter, стремится увеличить производство.
Помощь Украине от США - последние новости
Демократы возмущаются планом спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона по оказанию помощи Украине, пишет Axios.
Речь идет о законе РЕПО, который поддерживается некоторыми демократами и направлен на конфискацию замороженных российских активов в США. По словам Джонсона, эти активы могут быть использованы для финансирования помощи Украине.