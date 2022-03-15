Совет Евросоюза расширили санкционный список против Российской Федерации. В него внесли 15 физлиц, в том числе гендиректора российского "Первого канала" Константина Эрнста и российского олигарха Романа Абрамовича.
Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.
В санкционный список попали еще девять юридических лиц. Таким образом, под ограничения Европейского союза попали 877 физических и 62 юрлица из РФ.
Новые санкции ЕС – что предусматривают
- заморозка активов;
- запрет на предоставление средств гражданам и компаниям ЕС;
- запрет на любые поездки через территорию ЕС;
- запрет на ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды и других товаров стоимостью более 300 евро за единицу;
- запрет на поставки в РФ люксовых авто дороже 50 тысяч евро и мотоциклов дороже 5 тысяч евро;
- ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.
Кто попал под новые санкции ЕС:
- Роман Аркадьевич Абрамович;
- Герман Борисович Хан;
- Виктор Филиппович Рашников;
- Алексей Викторович Кузьмичев;
- Александр Александрович Михеев;
- Александр Николаевич Шохин;
- Андрей Валерьевич Рюмин;
- Армен Сумбатович Гаспарян;
- Артем Григорьевич Шейнин;
- Дмитрий Евгеньевич Куликов;
- Константин Львович Эрнст;
- Марина Владимировна Сечина;
- Сулейман Абусаидович Керимов;
- Тигран Оганесович Худавердян;
- Владимир Валерьевич Рашевский.
Какие компании попали под новые санкции ЕС:
- Роснефть-Аэро;
- Рособоронэкспорт;
- НПО "Высокоточные комплексы";
- Курганмашзавод;
- Вертолеты России;
- Объединенная авиастроительная корпорация;
- Объединенная судостроительная корпорация;
- Уралвагонзавод;
- Зеленодольский завод имени Горького.
Как сообщал УНИАН, Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России. ЕС также расширил список лиц, в отношении которых вводятся санкции. Он включает больше олигархов и бизнесменов, связанных с Кремлем.
В свою очередь еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономические санкции, введенные Евросоюзом, имеют влияние, но их недостаточное, чтобы остановить войну России против Украины, поэтому он предложил поставлять Украине оружие.