Под ограничения Европейского союза уже попали 877 человек и 62 юрлица

Совет Евросоюза расширили санкционный список против Российской Федерации. В него внесли 15 физлиц, в том числе гендиректора российского "Первого канала" Константина Эрнста и российского олигарха Романа Абрамовича.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

В санкционный список попали еще девять юридических лиц. Таким образом, под ограничения Европейского союза попали 877 физических и 62 юрлица из РФ.

Новые санкции ЕС – что предусматривают

заморозка активов;

запрет на предоставление средств гражданам и компаниям ЕС;

запрет на любые поездки через территорию ЕС;

запрет на ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды и других товаров стоимостью более 300 евро за единицу;

запрет на поставки в РФ люксовых авто дороже 50 тысяч евро и мотоциклов дороже 5 тысяч евро;

ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.

Кто попал под новые санкции ЕС:

Роман Аркадьевич Абрамович;

Герман Борисович Хан;

Виктор Филиппович Рашников;

Алексей Викторович Кузьмичев;

Александр Александрович Михеев;

Александр Николаевич Шохин;

Андрей Валерьевич Рюмин;

Армен Сумбатович Гаспарян;

Артем Григорьевич Шейнин;

Дмитрий Евгеньевич Куликов;

Константин Львович Эрнст;

Марина Владимировна Сечина;

Сулейман Абусаидович Керимов;

Тигран Оганесович Худавердян;

Владимир Валерьевич Рашевский.

Какие компании попали под новые санкции ЕС:

Роснефть-Аэро;

Рособоронэкспорт;

НПО "Высокоточные комплексы";

Курганмашзавод;

Вертолеты России;

Объединенная авиастроительная корпорация;

Объединенная судостроительная корпорация;

Уралвагонзавод;

Зеленодольский завод имени Горького.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России. ЕС также расширил список лиц, в отношении которых вводятся санкции. Он включает больше олигархов и бизнесменов, связанных с Кремлем.

В свою очередь еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономические санкции, введенные Евросоюзом, имеют влияние, но их недостаточное, чтобы остановить войну России против Украины, поэтому он предложил поставлять Украине оружие.

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