На крышах зданий в центре Оттавы появились снайперы

Также стало известно, что из соображений безопасности в канадской столице на время закрыли посольство США, сообщает "Сегодня".

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Напомним, накануне неизвестный начал стрельбу около здания правительства, а затем прорвался в сам парламент. Подоспевшие полицейские открыли огонь на поражение. Очевидцы сообщают, что слышали около полусотни выстрелов. В результате террориста удалось ликвидировать.

Позже поступила информация о другой атаке. Неизвестные напали на местную гостиницу и торговый центр. Предполагается, что это преступлениесовершили сообщники стрелка. Уже известно его имя. Злоумышленником оказался житель Монреаля, 32-летний Мишель Зехаф-Бибо. Сообщается, что он родился и жил в Канаде, но имел родных в Алжире, а также исповедовал радикальный ислам.