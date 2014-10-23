По делу о катастрофе во Внуково задержаны четыре сотрудника аэропорта
В качестве подозреваемых по делу о крушении самолета Falcon во Внуково задержаны четверо сотрудников аэропорта.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина.
"Сегодня Главным следственным управлением СК в рамках уголовного дела о крушении самолета "Фалькон" в аэропорту Внуково задержаны ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Владимир Леденев, который руководил снегоуборочными работами, а также руководитель полетов аэропорта Роман Дунаев, диспетчер-стажер аэропорта Светлана Кривсун, диспетчер аэропорта Александр Круглов, руководивший воздушным движением в момент авиакатастрофы", - отметил Маркин.
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Как полагает следствие, "указанные лица не обеспечили соблюдение требований безопасности полетов и проведения наземных работ, что привело к трагедии". Задержанные допрошены в качестве подозреваемых
Как сообщал УНИАН, 20 октября частный легкомоторный лайнер Dassault Falcon 50 разбился в аэропорту Внуково при взлете. самолет столкнулся со снегоуборочным комбайном и полностью сгорел, погибли четыре человека, находившихся на борту, в том числе президент Total Кристоф де Маржери.
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Сначала эксперты выдвинули три версии произошедшего – самолет разбился из-за погодных условий, отказа техники или по причине человеческого фактора.
Позже следствие заявило, что главной причиной катастрофы во Внуково считает ошибку диспетчеров и водителя комбайна. Водитель снегоуборочной машины был пьян, заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин. Сам водитель заявил, что был трезв и не признал свою вину в случившемся.