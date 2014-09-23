Израиль сбил военный самолет Сирии

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse, о судьбе пилота пока ничего не известно.

«Сирийский самолет, предположительно, это истребитель МиГ-21, был перехвачен в воздухе с помощью системы ПВО Patriot в районе Голанских высот», — заявили в эфире радиостанции Армии обороны Израиля.

Читайте такжеСША нанесли авиаудар по позициям исламистов в СирииВ то же время, газета Haaretz со ссылкой на представителей ЦАХАЛа отмечает, что последний раз израильские военные сбивали сирийский самолет в 1989 году. Однако беспилотные летательные аппараты, запущенные из сектора Газа и Сирии, ПВО Patriot сбивают регулярно.

Справка. Голанские высоты после Шестидневной войны 1967 года являются спорной территорией, на которую претендуют Сирия и Израиль. В 1981 году Тель-Авив объявил об аннексии этой территории. Однако мировое сообщество этот шаг не одобрило. Дамаск по-прежнему продолжает считать высоты частью своей территории.