Литва сможет обойтись без российского газа после того, как начнет работать LNG-терминал - Грибаускайте

Об этом заявила президент страны Даля Грибаускайте в интервью агентству Reuters.

По ее словам, с помощью терминала в Клайпедском порту Литва сможет не только удовлетворить свои потребности в газе, но и поставлять сжиженный газ в соседние страны – Латвию и Эстонию, передает РИА «Новости».

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«Мы не будем зависеть от поставок «Газпрома». В случае перебоев в поставках наш терминал сможет удовлетворить около 90% потребностей трех балтийских государств в газе», - сказала Грибаускайте.

Срок действия договора Литвы с «Газпромом» истекает в конце 2015 года. По словам Грибаускайте, соглашение перезаключат, только если российская компания выполнит ряд условий.

Открытие терминала сжиженного газа в Литве назначено на 27 октября этого года.