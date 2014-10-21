СМИ опубликовали фото иностранной подводной лодки в водах Швеции

Как сообщает издание VÄSTERÅS, фото сделано случайно туристами, которые находились в гостинице Yasuragi на острове Хассель в Шведском архипелаге.

Подводная лодка находилась над поверхностью воды примерно за 70 м от берега, когда ее сфотографировали туристы.

Читайте такжеШведский флот третьи сутки ищет российскую подлодку у своих берегов (хроника)Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели ведущая шведская газета Svenska Dagbladet сообщила о возможном выявлении в территориальных водах страны российской подводной лодки. По данным издания, был перехвачен радиосигнал, который российские военные используют в экстренных ситуациях. Также газета отмечала, что перехваченный разговор велся на русском языке.

Между тем, российское оборонное ведомство отрицает любые проблемы с надводными или подводными кораблями России.

«Никаких нештатных и тем более аварийных ситуаций с российскими военными кораблями не было и нет», – сообщил официальный представитель министерства обороны России.

С 19 октября в Швеции проводится операция по выявлению подводного объекта, который, как отмечает шведская пресса, может быть субмариной. В операции задействованы корабли, вертолеты и сухопутные войска. Поиск ведется в радиусе 50 километров от Стокгольма.