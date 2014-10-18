Российские беспилотники продолжают нарушать воздушное пространство Украины

В течение суток в зоне проведения АТО зафиксировано четыре случая полетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

"В течение суток боевых столкновений подразделений Госпогранслужбы с незаконными вооруженными формированиями и обстрелов позиций пограничников не было.

В то же время Вооруженные силы РФ продолжают активное использование БПЛА для проведения воздушной разведки. Так, вчера пограничники зафиксировали применение беспилотников вблизи Мариуполя в двух случаях. Летательные аппараты были замечены в районе н.п. Сартана и Широкино", - сказал Полевой.

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Он также отметил, что боевики продолжают проводить разведывательные и диверсионные мероприятия. В частности, вчера вблизи населенного пункта Сартана пограничники с помощью оптических приборов обнаружили двое людей с оружием, которые наблюдали в бинокль за пограничными подразделениями. Пограничники обстреляли неизвестных, а впоследствии обнаружили их обустроенные для наблюдения позиции.