Россия признала существование тайного списка невъездных

Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24", передает ТАСС.

"Такой список действительно существует, - сказал Чижов. - Ничто не обязывает нас предавать этот список гласности - ни российское законодательство, ни международные обязательства. В международной практике стоп-листы, как правило, не публикуются".

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По мнению российского дипломата, в данной ситуации "публикация такого списка лишь послужила бы эскалации напряженности вокруг всей украинской ситуации". "Никто в этот список не попал случайно. О высшем руководстве стран речь не идет", - заявил постпред.