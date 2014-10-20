Украина примет участие в учениях НАТО в Турции

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление генштаба Турции.

"Учения направлены на укрепление потенциала участвующих в них стран для совместной работы и сотрудничества", — говорится в заявлении.

В нем названы страны, которые будут участвовать в учениях: Украина, Азербайджан, Македония, Босния и Герцеговина, Сербия, Казахстан, Черногория, Молдавия, Иордания, Мавритания, Алжир и Пакистан.

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Ожидается, что в учениях примут участие 143 человека, из них 84 будут представлять Турцию, 11 — другие страны НАТО, 48 — страны-партнеры альянса, говорится в заявлении турецкого генштаба.