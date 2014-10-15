Под Мариуполем проходят военные учения
00:31, 15 октября 2014Политика
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Заместитель руководителя штаба территориальной обороны города Роман Соколов сообщил, что под Мариуполем проходят военные учения
Под Мариуполем проходят военные учения / 0629.com.ua
Об этом он сказал в эфире телеканала "112".
"Сейчас (под Мариуполем, - Ред.) периодически слышны выстрелы, но по информации штаба АТО, это ведутся учения. То есть это не боевые выстрелы", - сообщил он.
По словам Соколова, учения проходят с целью предотвращения ошибок, допущенных в Сартане.
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"Именно с этой целью сейчас проводятся учения, чтобы избежать допущенных ошибок", - отметил он.
По словам заместителя руководителя штаба терробороны Мариуполя, относительно обстрела Сартаны комиссия ОБСЕ еще пока никаких заявлений не сделала.
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