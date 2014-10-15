Под Мариуполем проходят военные учения

Об этом он сказал в эфире телеканала "112".

"Сейчас (под Мариуполем, - Ред.) периодически слышны выстрелы, но по информации штаба АТО, это ведутся учения. То есть это не боевые выстрелы", - сообщил он.

По словам Соколова, учения проходят с целью предотвращения ошибок, допущенных в Сартане.

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"Именно с этой целью сейчас проводятся учения, чтобы избежать допущенных ошибок", - отметил он.

По словам заместителя руководителя штаба терробороны Мариуполя, относительно обстрела Сартаны комиссия ОБСЕ еще пока никаких заявлений не сделала.