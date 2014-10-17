Süddeutsche Zeitung: Что будет после Путина

Об этом пишет Юлиан Ханс в своей статье «Что будет после Путина», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Из наследия распавшегося Советского Союза Россия взяла наилучшее, но вместе с тем и тяжелую ношу. Другие бывшие советские республики могли сосредоточиться на выполнении задачи построения собственного государства; развитие Украины с момента обретения независимости показывает, что это само по себе достаточно сложно. Но Россия четверть века вынуждена справляться с бременем того, что после проигранной холодной войны по-прежнему хотела обеспечить свою власть в постсоветском пространстве и задавать глобальный тон.

После того как временно был повод надеяться, что Россия может использовать энергетический бум, чтобы прочно и стабильно встать на ноги, становилось все более ясно с начала третьего срока Владимира Путина на посту президента, что он упустил шанс для модернизации страны. Действия в Украине являются доказательством не силы России, а ее слабости, потому что Москва не может найти никакого другого метода, кроме насилия, чтобы обеспечить себе влияние.

Для граждан картина еще мрачнее

Из-за вмешательства государства и инвестиционной неопределенности экономического роста не было и до кризиса. Но уже полгода рост снижается. Рубль падает, инфляция растет, капитал уходит. Что еще хуже, падает даже цена на нефть, от которой зависят 70 процентов экспорта и половина государственного бюджета. Низкие цены на энергоносители, высокая инфляция и слабый рубль - они были причиной тех досадных девяностых, от хаоса которых Путин спас россиян, по его собственным утверждениям. Теперь они вернулись.

Для граждан картина еще мрачнее: хрупкие побеги гражданского общества, которые показались в протестах против фальсификации выборов в 2011 и 2012 годах, с тех пор систематически вырезали, выжигали и травили. Это было сделано с помощью управляемой судебной власти, которая была создана услужливым парламентом и репрессивными законами. Кроме того, заданием секретной службы, которая лучше всего умеет запугивать, было посеять раздор и уничтожить солидарность.

Недоверие к государственной власти глубоко укоренено

Было бы заблуждением считать, что режим стабилен, из-за высоких показателей рейтинга поддержки Путина, который составляет 80 процентов. Смена власти в российской истории всегда приходила неожиданно. И культ Путина, из-за роста которого на Западе только качают головой, в конечном счете, является не более чем средством компенсации недоверия по отношению к государственной власти, которое традиционно глубоко укоренено в России.

Но также обманчиво было бы надеяться на крах Путина. Ничто сейчас не указывает, что то, что наступит после, будет соответствовать идеям свободного, мирного и демократического государства. Все либеральные, демократические силы успешно маргинализованы и дискредитированы. Кроме реваншистского рева великой державы больше нет никаких дискуссий. Если рухнет режим, не будет никакой силы, которая сможет спасти страну.

Европе, которая борется в настоящее время с другим полюсом власти на континенте, поэтому следует хорошо подумать о том, что она будет делать, если этот полюс завтра взорвется. Призывы, поддержать российское гражданское общество, правильные. Но с тех пор, как был принят закон, который вынуждает российские организации регистрироваться в качестве «иностранных агентов», если они получают деньги из-за границы, этот путь стал еще более сложным.

Политически осиротевшие группы – идеальные жертвы для манипуляций

Тем более важно, чтобы государства в сфере влияния России становились стабильными и устойчивыми. Многие страны хотят стабильных демократических институтов, прежде всего Грузия и Украина. Европа должна поддерживать их еще больше и способствовать укреплению их взаимосвязи. Если демократизация становится все больше инициативой самих восточных европейцев, то можно также избежать ложного впечатления, что речь идет о специфических «западных ценностях».

Россияне за рубежом также могут играть важную роль, независимо от того, оставили они свою родину по политическим или другим причинам. Одним из таких подходов является фонд Михаила Ходорковского «Открытая Россия», в котором задействованы интеллектуалы из России и из эмиграции. Другая модель – Европейский гуманитарный университет, который продолжает свою работу в изгнании, так как белорусский диктатор Александр Лукашенко закрыл их на родине. Университет сегодня обучает белорусских студентов в Вильнюсе. Для стабилизации необходимо также говорить с российскими меньшинствами и лучше их интегрировать, в частности, в странах Балтии. Политически осиротевшие группы - как на Донбассе - идеальные жертвы для манипуляций Кремля.