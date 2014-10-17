В ЕС заявили, что продолжение Путиным войны на Донбассе приведет к еще большим санкциям

13:14, 17 октября 2014
Мир
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Калниете напомнила о достигнутой ранее в Минске договоренности о прекращении огня на востоке Украины.

REUTERS

Депутат Европейского парламента от Латвии, вице-председатель Европейской народной партии Сандра Калниете заявляет, что продолжение насилия и боевых действий на Донбассе приведет к внедрению новых санкций Европейского Союза против РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге в Киеве.

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Калниете напомнила о достигнутой ранее в Минске договоренности о прекращении огня на востоке Украины.

"Тем не менее, мы понимаем, что на самом деле режим прекращения огня не соблюдается, люди гибнут каждый день, а военные действия и конфликты происходят каждый день", - сказала Калниете.

Она отметила, что хочет сообщить тем, кто ответственен за насилие, что если "будет продолжаться война, то будет больше санкций со стороны Европейского Союза".

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