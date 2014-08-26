За время боевых действий на Донбассе погибли 2249 человек - ООН

Об этом организация написала на своей странице в соцсети.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что количество жертв и пострадавших от вооруженного противостояния на востоке Украины неуклонно растет.

По состоянию на 19 августа в Украине погибло 2249 человек (не менее 23 детей) и получили ранения 6033 человека (около 38 детей).Читайте такжеООН будет способствовать поиску путей улучшения гуманитарной ситуации на востоке Украины - МИД

"Из-за повреждения инфраструктуры 18 августа в Донецке остановлена подача воды. Водоснабжение Луганска прервано уже свыше 20 дней. Не менее 20 больниц в Донбассе не работают, еще 17 – разрушены или серьезно повреждены. Ощущается острая нехватка врачей и медперсонала. В Луганске отмечается высокий риск вспышки инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.Читайте такжеКонфликт в Донбассе унес жизни свыше 2 тысяч людей, в том числе по меньшей мере 20 детей

Кроме этого, из-за разрушения 200 школ и отсутствия элементарной безопасности фактически сорвано начало учебного года в Донецкой и Луганской областях.

Чрезмерная нагрузка прогнозируется на систему образования в других регионах: большое количество учебных помещений и общежитий передано под размещение внутренних беженцев.

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