Запад и Катар выделят более 1,7 млрд долларов на восстановление сектора Газа - СМИ



Евросоюз готов предоставить в общей сложности 450 млн евро. Об этом заявила на конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, сообщает Немецкая волна.

Соединенные Штаты выделят, согласно данным госсекретаря США Джона Керри, 212 млн долл (около 168 млн евро). Германия - в дополнение к своей доле в предоставляемой ЕС сумме - предоставит 50 млн евро. Катар в свою очередь обещает выделить один млрд долл, пишет AP.

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По данным AFP, Великобритания согласилась предоставить дополнительно 25,6 млн евро, а Норвегия выделит 11,4 млн евро.

Палестинцы надеются, что международная поддержка составит 4 млрд долл, сообщает Reuters.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных операций (OCHA), в секторе Газа в результате атак Израиля были разрушены или повреждены 18 тысяч домов.

В конференции в Каире, инициатива проведения которой поступила от Египта и Норвегии, участвуют около 30 глав МИД разных стран, а также представители региональных и международных организаций