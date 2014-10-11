Китай не собирается идти на уступки протестующим Гонконга
08:25, 11 октября 2014Мир
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Китайский премьер-министр Ли Кэцян убежден, что в Гонконге может быть обеспечена "социальная стабильность".
REUTERS
Об этом он заявил в ходе визита в Германию, передает Русская служба Би-би-си.
Ли Кэцян также подчеркнул, что Пекин будет дальше использовать модель "одна страна, две системы" при управлении Гонконгом, и никаких изменений в уровне автономии этих территорий не планируется.
Тысячи демонстрантов остаются в финансовом районе Гонконга, после того как несколько дней назад власти города отменили переговоры с протестующими студентами.
Тем не менее, как отмечают корреспонденты, количество демонстрантов уменьшилось.
Протестующие выступают против намерения Пекина фильтровать кандидатов на местных выборах в Гонконге в 2017 году.
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