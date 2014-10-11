Анджелина Джоли приняла титул почетной Дамы Британии
Королева Елизавета II наградила Анжелину Джоли званием почетной Дамы за вклад в борьбу за прекращение насилия над женщинами и активное участие во внешней политике Британии.
Частная церемония прошла в Букингемском дворце в пятницу, сообщает ВВС Украина.
Королева вручила 39-летней Джоли знак почетной Дамы Большого Креста и Заслуженный орден Святого Михаила и Святого Георгия.
Анджелина Джоли является специальным посланником Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
2012 года вместе с министром иностранных дел Британии Уильямом Хейгом она возглавила кампанию по предотвращению сексуального насилия над женщинами в конфликтных зонах.
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О награде звезды объявили в прошлом году на саммите, посвященном этой теме.
Недавно госпожа Джоли официально заключила брак с Брэдом Питтом, с которым она воспитывает шестерых детей.
В прошлом году она объявила, чтобы сделала двойную мастэктомию, когда врачи оценили, что риск заболеть раком груди у нее составлял 87%.