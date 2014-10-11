Анджелина Джоли приняла титул почетной Дамы Британии

Частная церемония прошла в Букингемском дворце в пятницу, сообщает ВВС Украина.

Королева вручила 39-летней Джоли знак почетной Дамы Большого Креста и Заслуженный орден Святого Михаила и Святого Георгия.

Анджелина Джоли является специальным посланником Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

2012 года вместе с министром иностранных дел Британии Уильямом Хейгом она возглавила кампанию по предотвращению сексуального насилия над женщинами в конфликтных зонах.

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О награде звезды объявили в прошлом году на саммите, посвященном этой теме.

Недавно госпожа Джоли официально заключила брак с Брэдом Питтом, с которым она воспитывает шестерых детей.

В прошлом году она объявила, чтобы сделала двойную мастэктомию, когда врачи оценили, что риск заболеть раком груди у нее составлял 87%.