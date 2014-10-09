Испанец Каньете утвержден еврокомиссаром по энергетике

Об этом сообщил представитель комитета Европарламента из среды Питера Лизе, передает ТАСС.

Разногласия по кандидатуре Каньете возникли у депутатов на прошлой неделе после того, как в ходе слушаний на прошлой неделе они усомнились в том, что он и члены его семьи не имеют интересов в энергетической сфере.

Каньете, со своей стороны, заявил, что продал акции принадлежавших ему фирм.

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"Ни моя супруга, ни мой сын не занимают постов в каких-либо энергетических компаниях. Ни один из членов моей семьи не имеет интересов в энергетической сфере. Я гарантирую это", - сказал он.

Отвечая на вопросы европарламентариев, Каньете подчеркнул, что фирмы, которые он контролировал, не занимаются продажей энергоресурсов, а оказывают исключительно складские услуги для нефтяного сектора.

Ранее бельгийская газета Soir сообщила, что Каньете не только владеет пакетами акций двух нефтяных компаний - Petrolifera Ducor SL и Petrologis Canarias SL, зарегистрированных в офшорной зоне Канарских островов, но и является одним из главных управляющих этими компаниями. По данным издания, стоимость принадлежащих ему пакетов акций (по 2,5% каждой компании) превышают 320 тыс. евро.