Курдские протесты: Турция ввела комендантский час в шести провинциях

В ходе массовых акций протестов курдов погибли уже 14 человек, еще несколько десятков пострадали, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

«Протестующие должны покинуть улицы или ситуация будет иметь непредвиденные последствия. Насилие не останется без ответа», — цитирует «Синьхуа» министра внутренних дел Турции Эфкана Ала.

Во время столкновений, которые начались 6 октября по всей стране, демонстранты громили магазины, забрасывали полицию, здания и автомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ.

Читайте такжеКурды ведут уличные бои с исламистами в Кобани7 октября около 100 протестующих курдов ворвались в здание Европарламента в Брюсселе, требуя от стран ЕС активнее включиться в борьбу с боевиками «Исламского государства». 6 октября курдские активисты устроили акцию протеста в нидерландском парламенте в Гааге. Десятки активистов ворвались в здание с плакатами «Прекратите бездействие, поддержите Кобани».

Протестные акции курдов связаны с тем, что исламисты практически захватили город Кобани, находящийся на границе с Турцией и считающийся столицей курдской автономии. Боевики с помощью танков и артиллерии осаждали его около трех недель. Обороняющие город курды попросили у международной коалиции сухопутную помощь, назвав авиаудары по позициям боевиков неэффективными.