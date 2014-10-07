Курды ведут уличные бои с исламистами в Кобани

6 октября джихадисты ворвались в Кобани на танках и установили на захваченной территории свои черные флаги, сообщает Радио Свобода.

Курды призвали возглавляемую США международную коалицию, которая противостоит группировке «Исламское государство», активизировать воздушные удары, чтобы предотвратить потерю контроля над городом Кобани. Курдские силы утверждают, что нанесенные на прошлой неделе удары оказались недостаточными.

Читайте такжеКурды защищают от исламистов сирийский город КобаниНаступление боевиков «Исламского государства», которое началось три недели назад, заставило более 185 тысяч гражданских бежать через границу в Турцию, сообщил премьер-министр этой страны Ахмет Давутоглу.