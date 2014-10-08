В России всемирно известной группе местная прокуратура запретила исполнять часть песен

Как установлено прокуратурой, в репертуаре выступления содержались "три произведения, не имеющих психолого-лингвистического заключения, что могло повлечь нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности и законодательства, направленного на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Об этом пишет ТАСС.

Организатору концерта Наталье Русских объявлено предостережение и указано на необходимость исключить из предложенного к исполнению репертуара эти произведения, а также не допускать появления на концерте лиц моложе 18 лет.

По данным прокуратуры, тематика песен американской группы Cannibal Corpse связана со смертью, насилием, извращениями, носит "сатанинский и антихристианский характер".

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Ранее в Уфе был сорван запланированный на 5 октября концерт Cannibal Corpse. Клуб, в котором должна была выступить метал-группа, закрылся по техническим причинам. После выступления в Челябинске коллектив отправился в Екатеринбург, где в среду должен состояться концерт.

Cannibal Corpse - американская метал-группа, основанная в 1988 году в Буффало, штат Нью-Йорк. За свою карьеру выпустила 12 студийных альбомов, один бокс-сет, и один концертный альбом. Группу часто критиковали за оформление альбомов, но музыканты называют это одной из форм искусства. Ранее концерты Cannibal Corpse запрещали в Новой Зеландии, Австралии, Корее и частично в Германии.