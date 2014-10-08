Посол ООН призывает мир к реакции на продвижение боевиков "Исламского государства"

Он сказал, что мир будет «глубоко грустить, если Кобани сдастся после мужественной защиты, сообщает Радио Свобода.

Дипломат выступил с такими комментариями после того, как возглавляемая США коалиция нанесла еще более мощные воздушные удары, чтобы остановить наступление джихадистов на Кобани. По данным сирийского центра защиты прав человека, курдские силы 7 октября смогли отодвинуть боевиков «Исламского государства» с некоторых районов на восточных окраинах Кобани.

Читайте такжеВ сирийском Кобани возле границы с Турцией идут бои между курдами и "Исламским государством"Тем временем, тысячи курдов на юго-востоке Турции вышли на улицы, требуя более жесткой реакции Анкары на события в Сирии. Турецкие информагентства сообщают, что по меньшей мере 14 человек погибли и десятки ранены во время столкновений между турецкой полицией и курдскими демонстрантами.