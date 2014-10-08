В Китае произошло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые

Об этом сообщает Геологическая служба США.

По предварительным данным, минимум пять человек погибли и десятки человек получили ранения.

Согласно сообщению, избежать большого числа жертв помогло то, что эпицентр землетрясения находился в малонаселенном горном районе. На место трагедии сразу же были направлены около тысячи спасателей, а также медики и военные.

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Как передает китайское информагентство «Синьхуа», толчки ощущались в столице провинции Юньнань.

В августе в той же провинции произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, в результате которого погибли около 600 людей.

Голос Америки, Euronews