В результате теракта в столице Чечни Грозном погибли пятеро полицейских

В воскресенье вечером в столице Чечни Грозном смертник взорвал бомбу, в результате чего, по предварительным данным, погибли пятеро полицейских.

Как передают российские СМИ, взрыв произошел в центре города незадолго до начала концерта ко Дню города. В этот же день президент Чечни Рамзан Кадыров празднует свой день рождения.

«У рамок-металлодетекторов, установленных возле концертного зала, сотрудники полиции, которые несли там службу, заметили подозрительного молодого человека. Когда полицейские решили досмотреть и установить его личность, мужчина сразу же совершил подрыв», - рассказали в полиции.

Кадыров утверждает, что смертник представился сотрудником правоохранительных органов и при себе имел пистолет.

«Он подошел с пистолетом к посту, представился сотрудником правоохранительных органов. Несмотря на это, полицейские попросили предъявить документы и начали обыск. Во время осмотра произошел взрыв», - сказал Кадыров.

Читайте такжеВ Луганске в захваченном здании СБУ поселились "кадыровцы" - СМИВ результате взрыва его жертвами стали пятеро полицейских, еще восемь были ранены. Личность террориста уже установлена - им оказался 19-летний уроженец Грозного Опте Мударов.

По данным МВД РФ, два месяца назад он ушел из дома в Старопромышленском районе Чечни, его родственники ничего не знали о его местонахождении. В результате взрыва Мударов погиб. На месте происшествия работают группы из сотрудников МВД, ФСБ и СКР.

Несмотря на эти обстоятельства, праздничный концерт в Грозном не отменили.