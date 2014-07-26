Кадыров запретил лидерам ЕС и Бараку Обаме въезд в Чечню

Об этом он написал на одной из своих официальных страниц в соцсетях. "Я принял решение создать санкционный список и включить в него президента США Барака Обаму, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, председателя Европарламента Мартина Шульца", - подчеркнул Рамзан Кадыров, передает ИТАР-ТАСС.

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Кроме этого в его сообщении указывается, что он поручил заморозить их банковские счета и любые активы. "С 27 июля перечисленным политикам запрещен въезд в Чеченскую республику", - отмечено в сообщении.

Свои действия глава Чечни объяснил тем, что эти политики, по его мнению, "под видом экспорта демократии убивают мирных граждан, женщин, стариков, детей, уничтожают города, религиозные святыни". Их действия он оценил как "государственный терроризм, направленный против стран и народов".