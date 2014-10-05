Трое японских военных летчиков стали жертвами тайфуна

Три пилота ВВС Японии стали жертвами тайфуна, проходящего в воскресенье в районе острова Окинава, передает телеканал NBC News.

"Трое летчиков, находившиеся на северо-западном берегу Окинавы, были смыты в море в 3.45 по местному времени", - говорится в заявлении пресс-службы авиабазы Кадена, к которой приписаны пилоты.

На поиск пропавших был выслан вертолет береговой охраны.

Тайфун находится вблизи самой южной префектуры Окинава и движется на северо-восток со скоростью 20 километров в час. Давление в центре тайфуна составляет 945 гектопаскалей. Скорость ветра равна 40 метров в секунду, при порывах достигает 60 метров в секунду.

Читайте такжеВ Японии проснулся вулкан Онтаке: один человек погиб, более 70 ранены (видео)По прогнозам, к ночи тайфун может достичь центральных районов страны. Сейчас влияние тайфуна ощущается на острове Танэгасима, скорость ветра здесь составляет 25 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что на юге и юго-востоке страны по мере приближения тайфуна шквалистый ветер будет сопровождаться ливневыми дождями до 80-100 миллиметров в час. К понедельнику в центральных районах страны за сутки может выпасть до 500 миллиметров осадков.