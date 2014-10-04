В Гонконге полиция задержала 19 китайских «титушек»

Полиция Гонконга сообщила 4 октября о задержании 19 человек, участвовавших в драках и столкновениях с демонстрантами. Стычки произошли в оживленном торговом квартале Монгкок на полуострове Коулун, когда с протестующими студентами вступили в конфронтацию местные жители, попытавшиеся разобрать их баррикады и вытеснить с занимаемых перекрестков и улиц, сообщает ТАСС.

На этом фоне Федерация студентов Гонконга отложила переговоры с правительством.

Согласно сообщению полиции, ними "были предприняты надлежащие попытки восстановить порядок". Один из полицейских сообщил, что в столкновениях пострадали 18 человек, включая шестерых офицеров полиции.

По его словам, среди задержанных - несколько предполагаемых членов преступных группировок - триад. Для усмирения зачинщиков полицейским приходилось прибегать к использованию перцового аэрозоля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге местный "антимайдан" избил демонстрантов-демократов.

В настоящее время десятки манифестантов продолжают осаждать штаб-квартиру правительства в центральном районе Адмиралти. Ситуация там остается спокойной, большая часть протестующих спит.

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Инициаторы кампании "Оккупируй Централ" требуют проведения в 2017 году в Гонконге прямых свободных выборов главы местной администрации, который до настоящего времени назначался подконтрольной Пекину коллегией выборщиков. Под их давлением центральные власти Китая согласились пойти на уступки, утвердив порядок проведения выборов, при котором жители смогут сами отдать голоса за одного из нескольких кандидатов, предложенных и утвержденных выборщиками. Однако оппозиция отвергла такой вариант и потребовала полной демократизации выборов в Гонконге, который как специальный административный район КНР наделен правами расширенной автономии по формуле "одна страна - две системы".