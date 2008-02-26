В Москве получил травмы английский журналист

На юге Москвы в минувшую субботу был госпитализирован подданный Великобритании, тележурналист Харви Нил Роберт. Об этом сообщил во вторник источник в правоохранительных органах столицы России.

По его словам, в дежурную часть из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами головы был доставлен 32-летний англичанин. По словам источника, в настоящее время сотрудники милиции устанавливают время, место и обстоятельства получения травмы британским подданным.

Газета.ру