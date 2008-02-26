Госдеп США: Косово уже никогда не будет частью Сербии

Косово уже никогда не будет частью Сербии, считает госдепартамент США.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил журналистам представитель госдепартамента США Том КЕЙСИ.

"Мы намерены продолжать пытаться работать с русскими и сербами по этому (вопросу – УНИАН), однако, я думаю, в данный момент всем должно быть ясно, что Косово уже никогда не будет снова частью Сербии", - сказал он.

В то же время Белый дом исключает возможность воссоединения сербских районов Косово с Сербией. "Не думаю, чтобы можно было каким-то анклавам отказаться от независимости", - сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Дана ПЕРИНО.