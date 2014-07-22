The Guardian: ЕС собирается включить в свой "черный список" представителей ближайшего окружения Путина

Евросоюз собирается включить в свой «черный список» представителей ближайшего окружения Путина, в то время как Кэмерон призывает ввести запрет на поставки оружия

В статье Джулиана Боргера, Патрика Винтура и Анны Пенкет под названием «Евросоюз собирается включить в свой «черный список» представителей ближайшего окружения Путина, в то время как Кэмерон призывает ввести запрет на поставки оружия», опубликованной в британской газете The Guardian, сообщается о том, что Дэвид Кэмерон заявил, что во вторник в «черный список» ЕС будут внесены имена «дружков и олигархов» Владимира Путина в рамках «новой серии жестких экономических санкций» в ответ на крушение самолета Малазийских авиалиний в восточной Украине.

Обращаясь к палате общин, Кэмерон заявил, что ЕС приближается к решающему моменту в отношениях с Россией, не только потому, что появляется все больше доказательств того, что Боинг-777 был сбит повстанцами в восточной Украине с помощью российской ракеты, но и потому что Москва все больше поддерживает сепаратистское восстание.

«Если он не изменит свой ​​подход к Украине в этом, то Европа и Запад должны кардинальным образом изменить подход к России», – сказал премьер-министр.

Совет Безопасности ООН в ночь на понедельник единогласно принял резолюцию, требующую от пророссийских вооруженных групп на месте крушения обеспечить «безопасный, надежный, полный и неограниченный доступ» к месту падения самолета, а также остановить боевые действия в регионе.

Запад действует согласованно и прилагает усилия, чтобы оказывать максимальное давление на Москву. Барак Обама выступил с заявлением, возложив на Путина «прямую ответственность» за сотрудничество повстанцев с международными следователями через 3 дня, в течение которых они создавали препятствия.

«Учитывая, что Россия, и в частности президент Путин, имеет прямое влияние на сепаратистов, она несет прямую ответственность за то, чтобы заставить их сотрудничать со следствием», – сказал Обама.

Тем не менее, призывы Кэмерона ввести полное эмбарго на поставки оружия в Россию, скорее всего, во время заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе во вторник встретят жесткое сопротивление со стороны Франции и других стран ЕС, которые заключили с Россией прибыльные контракты.

Москва открыто продемонстрировала свое неповиновение в понедельник, когда Министерство обороны России намекнуло о том, что малазийский авиалайнер был сбит украинским военным самолетом, который преследовал его – заявление, которое украинский президент Петр Порошенко немедленно опроверг, назвав его «безответственным и лживым», настаивая на том, что все украинские военные самолеты находились на земле за сотни километров от места падения в то время, когда лайнер был сбит.

Американское и украинское правительства сообщили о том, что снимки, сделанные с помощью спутников, и записи перехваченных разговоров свидетельствуют о том, что малазийский самолет был сбит с помощью российского ракетного комплекса, который был доставлен пророссийским сепаратистам за несколько дней до трагедии.

Но в понедельник появились признаки того, что, возможно, повстанцы, которых поддерживает Россия, сделали достаточно для того, чтобы Кремль смог избежать широких экономических санкций в ближайшее время. Они передали черный ящик с самолета следователям в подконтрольном сепаратистам Донецке. Они также позволили следственной группе, которую возглавляют представители Голландии, попасть на место крушения самолета и убедиться в том, что тела погибших были помещены в вагоны-холодильники специального поезда, который был отправлен во вторник вечером во второй по величине украинский город Харьков, который находится под контролем правительства.

Тем не менее, дипломаты и аналитики говорят, что даже «лучшим друзьям» Москвы в ЕС будет сложно блокировать новые санкции, особенно в присутствии представителей Нидерландов, которые потеряли 193 своих сограждан в результате крушения самолета. Они сказали, что министры иностранных дел, скорее всего, согласятся расширить черный список ЕС, предусматривающий замораживание активов и введение запрета на поездки, чтобы он соответствовал американским санкциям.

В черный список США был включен Банк «Россия», который на Западе считают «личным банкоматом» кремлевской элиты. В него также попали некоторые из самых близких друзей и единомышленников Путина, с которыми он служил в КГБ или занимался дзюдо в Санкт-Петербурге, ставшие в итоге миллиардерами, такие как Геннадий Тимченко, который руководит Gunvor Group, четвертым по величине нефтяным трейдером в мире.

«Как минимум, европейцы, несомненно, попытаются догнать американцев», – сказал аналитик Тимоти Эш, пытаясь понять, какой вред это может причинить России. «Последние санкции никак не повлияли. В самом начале результат был, когда упали акции на фондовых рынках из-за сомнений в том, насколько далеко может зайти Запад, но они восстановились. Чтобы оказывать влияние, необходимо послать россиянам четкий сигнал о том, что вы настроены серьезно и будете идти дальше».

Лидер лейбористов Эд Милибэнд сказал, что появляется все больше доказательств того, что крушение малазийского самолета было «не просто трагедией, а преступлением».

Выступая в аналитическом Центре американского прогресса во время визита в Вашингтон, округ Колумбия, Милибэнд сказал: «Это час расплаты для Европы. Мы знаем достаточно об этой катастрофе, чтобы понять, что это момент, когда Европа должна показать свою силу, а также свою скорбь».

«Поскольку Россия не меняет свое поведение в отношении Украины, очевидно, что международное сообщество сделало недостаточно, чтобы показать, что её агрессия является недопустимой».

«Экономическое благополучие Европы зависит от соблюдения международных норм и международного права. Наша коллективная безопасность требует, чтобы каждое европейское государство взяло на себя ответственность».

«Европейское единство не должно быть оправданием европейского бездействия».

Призывы британских лидеров перейти к широкой «третьей фазе» санкций, направленных на целые отрасли российской экономики, вероятно, также встретят сопротивление со стороны других европейских государств, которые имеют тесные торговые связи с Россией, учитывая сложную экономическую ситуацию. Представители Франции, в частности, дали понять, что они будут выступать против предложения Кэмерона ввести эмбарго на поставки оружия, так как Франция продолжает выполнять сделку по продаже России двух штурмовых кораблей вертолетоносцев класса «Мистраль» на сумму 1,2 млрд. евро.

Кэмерон заявил в понедельник, что такая сделка была бы немыслима в Великобритании, но французские дипломатические источники сообщили, что позиция правительства остается неизменной: Франция подписала контракт и будет его выполнять. Решения о переходе к третьей фазе экономических санкций могут принимать только лидеры государств-членов ЕС, отметил французский дипломат. «Мы все еще находимся во второй фазе».

Тем не менее, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил в марте, что его страна может отказаться от сделки, если Великобритания примет меры против некоторых пропутинских олигархов, проживающих в Лондоне. Франсуа Эйсбур, специальный советник в Фонде стратегических исследований в Париже, предсказывает, что Франция будет вынуждена расторгнуть договор о продаже кораблей «Мистраль» в конечном итоге, несмотря на то, что ей придется заплатить огромный штраф, и, возможно, её будут считать ненадежным поставщиком.

«На фоне крушения самолета Франция выглядит гораздо хуже, психологически и стратегически, продолжая поставлять современную военную технику в Россию», – сказал он. «Имеет ли смысл продавать корабли для переброски сил, когда мы видим, что россияне делают со своим собственным оборудованием?».

Руслан Пухов, директор московского Центра анализа стратегий и технологий, сказал, что отмена поставки кораблей «Мистраль» будет иметь глубокое символическое влияние.

«Отсутствие этих судов не повлияет существенно на боеготовность российского флота, но это станет важным сигналом для службы безопасности о том, что Россию считают врагом, а не членом европейской семьи», – сказал Пухов. «Это ознаменует резкий переход от стратегического одиночества к изоляции».

По последним данным, с 2012 г. страны-члены ЕС разрешили продажу оружия России на общую сумму 200 млрд. евро.

На одну только Францию приходится половина этой суммы, по данным инициативной группы «Кампания против торговли оружием», на Германию, которая находится на втором месте, приходится 40 млрд. евро.

Великобритания разрешила продажу на сумму 10 млрд. евро в этом году, но Кэмерон заявил, что страна остановила экспорт оружия.

Вероятные мишени европейских санкций

Наиболее вероятными мишенями для санкций ЕС могут стать представители ближайшего окружения Путина, которые уже есть в «черном списке» США, но пока еще не попали в аналогичный европейский список.

Большинство из них – товарищи Путина из силовых структур и олигархи из Санкт-Петербурга, а также члены дачного кооператива «Озеро», загадочного и очень богатого жилищного кооператива, основанного в 1996 году на берегу Комсомольского озера недалеко от города.

• Геннадий Тимченко. Многократный миллиардер, который входит в круг единомышленников Путина, который привез его с собой из Санкт-Петербурга. Он управляет компанией Gunvor, четвертым в мире по величине нефтяным и энергетическим трейдером. Когда Министерство финансов США ввело санкции против него, оно заявило: «Путин сделал инвестиции в Gunvor и может иметь доступ к его фондам», что категорически отрицают представители Gunvor. Ему также принадлежит петербуржский хоккейный клуб СКА.

• Сергей Иванов. Близкий друг Путина из Санкт-Петербурга и КГБ. Он был заместителем Путина в ФСБ, которая заменила КГБ в 1990-е годы, потом министром обороны, первым вице-премьер-министром и секретарем Совета безопасности России.

• Аркадий и Борис Ротенберги. Аркадий Ротенберг является одним из товарищей Путина по дзюдо. Он был членом того же петербуржского клуба боевых искусств, что и российский президент. Он и его младший брат Борис были основными бенефициарами государственных многомиллиардных контрактов, связанных с Олимпиадой в Сочи и Газпромом, государственной энергетической корпорацией.

• Игорь Сечин. Еще один бывший советский шпион и бывший заместитель начальника штаба, который сейчас управляет одной из крупнейших в мире нефтяных компаний «Роснефть». Сечина многие считают лидером кремлевских силовиков, которые больше всех выступали против реформ.

• Юрий Ковальчук. Председатель Банка «Россия» считается личным банкиром Путина и других высокопоставленных российских чиновников, как сообщили в Министерстве финансов США. Американские чиновники называют его одним из кассиров президента.

• Владимир Якунин. Один из главных представителей окружения Путина с 1990-х гг. в Санкт-Петербурге и член дачного кооператива «Озеро», которого назначили председателем ОАО «РЖД» (Российские железные дороги) в 2005 году, и который является доверенным лицом президента.