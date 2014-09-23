В Китае уйгурского ученого приговорили к пожизненному заключению за сепаратизм

Причиной такого приговора стали обвинения в сепаратизме, ученый был задержан в январе вместе с семью своими учениками, передает Радио Свобода.

По версии властей, Тохти причастен к деятельности по свержению китайского правления в Синьцзяне. Эта провинция является родиной для примерно восьми миллионов уйгуров, большинство из которых по вероисповеданию являются мусульманами. Они жалуются на преследования со стороны Пекина.

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Сам ученый на суде в столице западной провинции Синьцзян Урумчи заявил, что не признает своей вины, его адвокат говорит, что «наверняка будет подавать апелляцию». США и Евросоюз призвали власти Китая освободить Ильхама Тохти.