В Грузии арестовали банковские счета Саакашвили

Об этом сообщил в Facebook в субботу, 20 сентября, адвокат Саакашвили Отар Кахидзе.

Счета, как утверждает адвокат, были арестованы по распоряжению бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, который является политическим оппонентом Саакашвили.

«Однако прокуратура поленилась выяснить, каким банком пользовался экс-президент, и потребовала арестовать его счета во всех банках», — написал Кахидзе.

Как пишет Лента.ру, в пятницу стало известно, что главная прокуратура Грузии арестовала имущество бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Кроме того, под арест попала и собственность его супруги Сандры Руловс, а также мамы и бабушки. По словам Кахидзе, в числе арестованного имущества — земельные участки, дом в Тбилиси и автомобили. Защитник отметил, что по закону решение прокуратуры не может быть опротестовано в грузинском суде, а потому он планирует обратиться в Страсбургский суд по правам человека.

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Уголовное преследование Михаила Саакашвили началось летом 2014 года. Бывший президент обвиняется в растрате бюджетных средств и превышении полномочий. В частности, он обвиняется в трате бюджетных денег на косметические процедуры и покупку одежды.

Кроме того, Саакашвили подозревают в превышении полномочий при разгоне митингующих в Тбилиси 7 ноября 2007 года, причастности к разгрому телекомпании «Имеди», а также присвоении имущества покойного олигарха Бадри Патаркацишвили.