BBC: Премьер Австралии неделю будет жить в регионе, заселенном аборигенами

10:10, 15 сентября 2014
Мир
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Премьер-министр Австралии Тони Эбботт в течение недели будет жить и работать в удаленном населенном пункте на Северной территории, которую населяют коренные жители страны.

REUTERS

Таким образом, Эбботт выполняет одно из своих предвыборных обещаний: проводить одну неделю в год среди коренного населения Австралии, сообщает BBC Украина.

Премьер объяснял, что хочет услышать мнения и пожелания аборигенов относительно условий жизни в стране.

Этот визит состоялся на следующий день после того, как власти Австралии объявили о готовности участвовать в операциях против джихадистской группировки "Исламское государство".

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