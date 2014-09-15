BBC: Премьер Австралии неделю будет жить в регионе, заселенном аборигенами
10:10, 15 сентября 2014Мир
0
Премьер-министр Австралии Тони Эбботт в течение недели будет жить и работать в удаленном населенном пункте на Северной территории, которую населяют коренные жители страны.
REUTERS
Таким образом, Эбботт выполняет одно из своих предвыборных обещаний: проводить одну неделю в год среди коренного населения Австралии, сообщает BBC Украина.
Премьер объяснял, что хочет услышать мнения и пожелания аборигенов относительно условий жизни в стране.
Этот визит состоялся на следующий день после того, как власти Австралии объявили о готовности участвовать в операциях против джихадистской группировки "Исламское государство".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter