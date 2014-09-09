МИД выразил признательность Австралии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, во время встречи особое внимание было уделено усилиям, направленным на урегулирование ситуации в восточных регионах Украины. В этой связи Кислица поблагодарил правительство Австралии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В свою очередь австралийская сторона показала неизменность позиции официальной Канберры по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили сотрудничество по расследованию катастрофы рейса МН17.

Как отметил Кислица, ключевым интересом Украины является обеспечение всестороннего, прозрачного и беспристрастного международного расследования этой трагедии.

Во время встречи стороны провели обмен мнениями о современном состоянии и перспективах развития украинско-австралийских отношений. В этой связи была отмечена необходимость обеспечения устойчивого политического диалога и усиления торгово-экономического сотрудничества, говорится в сообщении.