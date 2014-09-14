В РФ стартовал единый день голосования

В воскресенье, 14 сентября, в России проходит единый день голосования - самый масштабный за последнее время. Жителям почти всех российских регионов предстоит решить судьбу свыше 40 тыс. мандатов, в том числе избрать 30 губернаторов, 14 региональных парламентов и трех мэров столиц субъектов РФ, сообщает ИТАР-ТАСС.

Первыми в полночь по московскому времени открылись избирательные участки на Камчатке, где пройдут местные выборы. Всего же выборы разного уровня состоятся в 84 регионах России из 85.

На избирательные участки придут жители аннексированного Крыма и Севастополя.

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По всей России 14 сентября будут работать 64 тыс. избирательных участков, тираж избирательных бюллетеней превысил 150 млн экземпляров. Из 69 партий, имеющих право принимать участие в выборах, в гонку включились 63. Общее число кандидатов на выборах разного уровня - более 100,2 тыс.