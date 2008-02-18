Могилевич боится не дожить до решения суда

Семен Могилевич может не дожить до решения суда. Сегодня он сам заявил об этом в Мосгорсуде, который рассматривал жалобу защиты на его арест, сообщает Эхо Москвы. Обвиняемые участвовали в заседании посредством видеотрансляции. Могилевич говорит, что чувствует себя очень плохо, он страдает диабетом, в СИЗО ему уже вызывали "скорую".

В результате суд отказался освободить Могилевича из-под стражи, в том числе и под залог в пять миллионов рублей.

Напомним, Могилевич является фигурантом дела о неуплате налогов компанией "Арбат-Престиж". Он говорит, что арестован по эпизоду, который не фигурирует в предъявленном ему обвинении.