Могилевич боится не дожить до решения суда
16:25, 18 февраля 2008Мир
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В СИЗО ему уже вызывали "скорую"
Семен Могилевич может не дожить до решения суда. Сегодня он сам заявил об этом в Мосгорсуде, который рассматривал жалобу защиты на его арест, сообщает Эхо Москвы. Обвиняемые участвовали в заседании посредством видеотрансляции. Могилевич говорит, что чувствует себя очень плохо, он страдает диабетом, в СИЗО ему уже вызывали "скорую".
В результате суд отказался освободить Могилевича из-под стражи, в том числе и под залог в пять миллионов рублей.
Напомним, Могилевич является фигурантом дела о неуплате налогов компанией "Арбат-Престиж". Он говорит, что арестован по эпизоду, который не фигурирует в предъявленном ему обвинении.
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