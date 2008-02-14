Путин не будет посыпать голову пеплом и «бить себя веригами»

«Я не считаю, что мы должны посыпать голову пеплом, бить себя веригами и доказывать всем, что мы хорошие», - так Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал замечание журналистки польского телевидения о том, что поляки опасаются, что Россия вернет себе статус сверхдержавы. Особенно, заметила журналист, эти опасения усилились в связи с заявлениями Москвы о перенацеливании ракет на территорию Польши в связи с размещением там элементов системы ПРО.

«Россия не ведет себя агрессивно», - заявил Путин. Применительно к возникшей в отношениях с Польшей напряженности он отметил, что «мы не сделали ни одного шага, направленного на осложнение межгосударственных отношений. Мы же ничего для этого не сделали…»

«Да, мы решили строить газопровод по дну Балтийского моря, -тут же поправил сам себя российский президент. - Но как мы Польшу этим обидели, я не понимаю…»

По мнению Путина, «кто-то специально раздувает антироссийские настроения (в Польше – ред.), чтобы создать морально-политическую обстановку для размещения этих систем (ПРО – ред.)... Якобы для защиты от кого-то, - добавил Президент РФ. - На самом деле, неизвестно, от кого защищаться. Говорят, от иранских ракет. Нет у Ирана таких ракет. Все это знают».

Путин считает, что в Польше всего лишь хотят поставить «какие-то новые системы вооружений», а «если раздуть в Польше антироссийские настроения, то легче тогда убедить население» в необходимости такого шага.