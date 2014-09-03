Президент Грузии собирается просить на саммите НАТО о членстве

Выступая в исследовательском центре «Чатам-Хаус» в Лондоне, он добавил, что осознает: решения принимаются не так просто, передает радио Свобода.

В союзе НАТО ранее заявляли, что на этом саммите решений о новых расширениях Североатлантического союза не будут принимать.

Читайте такжеСМИ: на саммите НАТО спецстатус получат 5 странНо, как сообщали, НАТО предложит Грузии на саммите «существенный пакет» мер сотрудничества, которые помогут стране приблизиться к Североатлантическому союзу.

Грузия уже давно твердо провозгласила курс на вступление в НАТО и не отступила от него и со сменой руководства государства. В январе 2008 года, еще до вторжения России в Грузии состоялся консультативный референдум относительно необходимости курса страны на вступление в НАТО; за это проголосовали 77 процентов его участников.